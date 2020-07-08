В бакинском поселке отремонтируют все улицы и дороги

БАКУ /Trend/ - В поселке Кюрдаханы Сабунчинского района Баку в прошлом году были проведены ремонтно-строительные работы по обновлению дорожной инфраструктуры, сообщили в среду Trend в Госагентстве автомобильных дорог.

В рамках работ были отремонтированы 124 улицы и дороги общей протяженностью 73,8 км.

На данный момент аналогичные работы начались в поселке Пиршаги, где проживает свыше семи тысяч человек.

Работы планируется провести на 93 улицах и дорогах общей протяженностью 92,7 км.

В поселке уже завершен ремонт на четырех улицах, протяженность которых составляет 5,9 км, сейчас идут ремонтные работы на улице Эльбека Рзагулиева, протяженностью 2,5 км.

(Текст: Кямаля Сеидова.)