В бакинском поселке отремонтируют все улицы и дороги
БАКУ /Trend/ - В поселке Кюрдаханы Сабунчинского района Баку в прошлом году были проведены ремонтно-строительные работы по обновлению дорожной инфраструктуры, сообщили в среду Trend в Госагентстве автомобильных дорог.
В рамках работ были отремонтированы 124 улицы и дороги общей протяженностью 73,8 км.
На данный момент аналогичные работы начались в поселке Пиршаги, где проживает свыше семи тысяч человек.
Работы планируется провести на 93 улицах и дорогах общей протяженностью 92,7 км.
В поселке уже завершен ремонт на четырех улицах, протяженность которых составляет 5,9 км, сейчас идут ремонтные работы на улице Эльбека Рзагулиева, протяженностью 2,5 км.
(Текст: Кямаля Сеидова.)
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