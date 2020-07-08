В Азербайджане среднемесячный размер пенсий вырос на 27%

БАКУ /Trend/ - За 6 месяцев 2020 года среднемесячный размер пенсий в Азербайджане вырос на 27%, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

В сравнении с соответствующим периодом прошлого года за последние 6 месяцев на финансирование пенсий было направлено на 24,09 (436,51 тысячи манатов) средств больше, израсходовано 2 миллиарда 250 миллионов манатов.

С начала текущего года пенсии были индексированы, и обеспечено их повышение на 16,6 процента.

На это увеличение, охватившее 1,2 миллиона пенсионеров, дополнительно были направлены ежемесячно 43 миллиона манатов.

В целом, среднемесячный размер пенсий за 6 месяцев 2020 года вырос почти на 27 процентов в сравнении с соответствующим периодом прошлого года, достигнув 300 манатов, в том числе, среднемесячный размер пенсий по возрасту увеличился на 25,24%, приблизившись к 330 манатам.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)