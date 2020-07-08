Минздрав Азербайджана о лечении на дому граждан, заразившихся COVİD-19

БАКУ / Trend/ - В Минздраве рассказали о процессе лечения на дому граждан, инфицированных вирусом COVID-19.

Об этом в онлайн-интервью сказала начальник Главного управления здравоохранения Баку Нелли Вейсова, сообщает в среду Trend со ссылкой на минздрав.

По ее словам, при подозрении на заражение в первую очередь нужно позвонить в поликлинику.

«Сразу после этого участковый врач собирает информацию для оценки состояния пациента путем опроса. Только на основании решения этого врача к гражданину, обратившемуся с подозрением на инфекцию, направляется медицинский работник для проведения теста COVID-19. Результат теста посылается гражданину посредством СМС в течение 1-3 дней, и в это время состояние лица, обратившегося с подозрением на заражение вирусом COVID-19, контролирует участковый врач. В случае положительного результата теста эти лица регистрируются, и граждане, перенесшие заболевание без симптомов или с легкими симптомами, обеспечиваются государством лекарственными препаратами для получения лечения на дому.

В наборы лекарств входят такие препараты, как витамин С, витамин D3, магний, цинк, селен и парацетамол. Указанные препараты назначаются пациентам с целью профилактики осложнений, которые могут возникнуть в ходе лечения и течения заболевания. Участковые врачи наблюдают за состоянием зараженных вирусом COVID-19 пациентов, проходящих лечение в домашних условиях, ежедневно в течение 14 дней. В случае выявления тяжелых симптомов течения заболевания и обострения в общем состоянии инфицированного, необходимость продолжения лечения данного больного в стационарных условиях определяется участковым врачом. В то же время, в случае резкого ухудшения состояния, больной и его близкие должны обратиться за скорой медицинской помощью по номеру 103», - сказала Вейсова.

Начальник Управления Бакздрава также добавила, что инкубационный период вируса COVİD-19 составляет примерно 21 день, как и у других инфекционных болезней, поэтому заразившимся больным за это время не разрешается выходить из дома.

(Текст: Кямаля Сеидова.)