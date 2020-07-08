Должностное лицо Ясамальского муниципалитета задержано с поличным при получении взятки (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Должностное лицо Ясамальского муниципалитета Заур Муслимов задержан при получении взятки, сообщает в среду Trend со ссылкой на генеральную прокуратуру.

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре проведено расследование о незаконных действиях Заура Муслимова, работающего налоговым агентом в Ясамальском муниципалитете города Баку.

В результате оперативных мероприятий, проведенных на основании поступившего обращения, Заур Муслимов был задержан с поличным, когда брал 2300 манатов из 3000, требуемых им у гражданина за выделение места для могилы на первом Нагорном кладбище по ул. Шарифзаде.

Установлено, что Муслимов, пользуясь служебным положением, обманул некого гражданина и под предлогом выделения места под могилу, убедил последнего дать взятку. Так, первого июля он взял у него 700 манатов из требуемых им 3000 манатов, а оставшуюся часть в размере 2300 манатов получил на кладбище третьего июля.

Муслимову предъявлено обвинение по ст. 178.2.3, 29, 178.2.3 и 32.4, 312.1 УК АР. Решением Бинагадинского районного суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста сроком на три месяца.

В настоящее время продолжаются надлежащие оперативно-следственные мероприятия по установлению и привлечению к ответственности других виновных этому по делу.

Генпрокуратура просит граждан сообщать по телефону о подобных противозаконных действиях на «горячую линию -161» Главного управления по борьбе с коррупцией и номер «961» Генпрокуратуры.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )