В Азербайджане выявлено 542 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 465, скончались 9 человек - Оперативный штаб

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 542 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 465, скончались 9 человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в стране выявлено 21 916 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 13 100, скончались 274 человека.

В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 8 542 человек.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 7 355, в целом – 537230 тестов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )