В Азербайджане выявлено 542 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 465, скончались 9 человек - Оперативный штаб
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 542 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 465, скончались 9 человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в стране выявлено 21 916 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 13 100, скончались 274 человека.
В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 8 542 человек.
За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 7 355, в целом – 537230 тестов.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )
Лента новостей
В Азербайджане выявлено 542 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 465, скончались 9 человек - Оперативный штаб
Бакинец - мэр израильского города, победившего коронавирус, дал рекомендации по борьбе с пандемией (ВИДЕО)
Распространены видеокадры операции по разоблачению худрука Госоркестра духовых инструментов Лютфи Гадирова
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об исполнении бюджета Госнефтефонда Азербайджана на 2019 год
Мэтр телевидения Шаргия Гусейнова: В Германии нет мощных призывов соблюдать карантин. Один раз сказали - народ сделал
Джавид Османов: Называющий себя оппозицией т.н. "Национальный совет" стал инструментом в руках армян
Азербайджан и Украина проведут заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству
Арестован художественный руководитель Госоркестра духовых инструментов - генпрокуратура Азербайджана
Выделены средства для завершение работ по реконструкции Абшеронского магистрального канала - Распоряжение