Минздрав Азербайджана о выдаче справки для выхода на работу лиц, вылечившихся от COVID-19

БАКУ /Trend/ - Для получения справки о выздоровлении лица, заразившегося коронавирусом и закрытия бюллетеня, пациент обязательно должен пройти тест, сказал в четверг Trend член Рабочей группы, созданной Минздравом для оказания помощи TƏBİB по устранению проблем, возникающих в борьбе с пандемией Набиль Сеидов.

По его словам, для прохождения теста необходимо, чтобы со дня проявления симптомов прошло 14 дней, и три дня по их завершению. После этого больной может обращаться в свою поликлинику.

Как отметил Сеидов, если по результатам тестирования результат будет негативным, гражданину выдается справка и закрывается бюллетень.

"С этой справкой он может выходить на работу, но необходимо учесть, что она считается действительной только в день ее выдачи" ,- сказал Сеидов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова.)