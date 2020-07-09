Замминистра обороны Азербайджана освобожден от должности (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Распоряжением Президента - Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджана Ильхама Алиева генерал-лейтенант Фуад Мамедов освобожден от должности заместителя министра обороны по материально-техническому обеспечению - начальника Главного управления по материально-техническому обеспечению, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

В сообщении говорится, что приказом министра обороны Азербайджана генерал-лейтенант Фуад Мамедов назначен на другую должность в министерстве.

Исполнение обязанностей заместителя министра обороны по материально-техническому обеспечению - начальника Главного управления по материально-техническому обеспечению поручено генерал-лейтенанту Низаму Османову.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)