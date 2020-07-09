Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц Центральной больницы Евлахского района Азербайджана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц Центральной больницы Евлахского района, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

В районной прокуратуре началось расследование на основании информации, поступившей о выдаче должностными лицами Центральной больницы Евлахского района фальшивых медицинских справок жителям района для пересечения постов, установленных в связи с особым карантинным режимом.

В ходе расследования были подтверждены основательные подозрения в том, что должностные лица Центральной больницы Евлахского района умышленно вразрез со своими служебными интересами, используя служебные полномочия, допустили действия, наносящие ощутимый вред защищаемым законом интересам общества и государства, выдав отдельным жителям Евлахского района фиктивные медсправки для предъявления на постах, установленных в связи с особым карантинным режимом.

По факту в Евлахской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 308.1 УК Азербайджана.

В настоящее время продолжаются надлежащие интенсивные оперативно-следственные мероприятия по установлению и привлечению к ответственности круга виновных, а также выявлению лиц, в той или иной форме причастных к совершению этого преступления.