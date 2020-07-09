В Азербайджане выявлены лица с высоким риском заражения - E-Təbib
БАКУ /Trend/ - За последние два дня в мобильном приложении e-Təbib, разработанном для предотвращения распространения инфекции COVİD-19, увеличилось число лиц с «желтым» статусом, сказал в четверг Trend руководитель проекта E-Təbib Фуад Нифталиев.
По его словам, лица с «желтым» статусом – это те, у которых высокий риск заражения COVİD-19.
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