В Азербайджане выявлены лица с высоким риском заражения коронавирусом - E-Təbib (версия 2)

(Первая версия в 17:44)

БАКУ /Trend/ - За последние два дня в мобильном приложении e-Təbib, разработанном для предотвращения распространения инфекции COVİD-19, увеличилось число людей со статусом «желтый», сказал в четверг Trend руководитель проекта E-Təbib Фуад Нифталиев.

По его словам, лица с таким статусом – это те, у которых высокий риск заражения COVİD-19: «Они считаются лицами с таким статусом потому, что находятся с зараженными лицами на расстоянии меньше 2 метров и общаются с ними более 10 минут. Мы советовали бы, чтобы они сдали тест. Если его результат выйдет негативным, то их статус изменится на «голубой». Но если результат теста окажется положительным, то статус их здоровья будет «красный».

Нифталиев отметил, что в настоящее время в e-Təbib уже зарегистрировано около 150 тысяч человек, и1506 из них со статусом «желтый».

Руководитель проекта добавил, что показатели ежедневно меняются.

Он призвал всех пользоваться приложением, пояснив, что оно работает посредством bluetooth, налаживая таким образом связь с другими пользователями приложения, и не использует интернет-трафик.

Напомним, что лица, загрузившие мобильное приложение e-Təbib, и прошедшие регистрацию, находясь в общественных местах, получают уведомление о том, есть ли среди окружающих их лиц потенциальные носители вируса. Тем, кто случайно контактировал с носителями инфекции (в очереди, магазине и т.д.) отправляется уведомление о необходимости прохождения теста.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)