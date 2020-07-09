В Азербайджане выявлено 548 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 491, скончались 10 человек - Оперативный штаб (версия 2)
Первая версия в 19:33
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 548 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 491, скончались 10 человек, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в стране выявлено 22 464 случая инфицирования коронавирусом, выздоровел 13 591, скончались 284 человека.
В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 8 589 человек.
За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 7 505, в целом – 544 735 тестов.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Редактор: Ровшан Гусейнов)
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