В Азербайджане пройдут приемные экзамены в городах и районах, где ужесточенный карантинный режим не применяется

Общество 10 июля 2020 09:19 (UTC+04:00)
В Азербайджане пройдут приемные экзамены в городах и районах, где ужесточенный карантинный режим не применяется

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) сегодня проводит приемные экзамены для выпускников в городах и районах Азербайджана, где не введен режим ужесточенного карантина, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Центр.

Экзамены проводятся в 41 городе и районах, где не применяется ужесточенный карантинный режим: Агдаш, Гейчай, Газах, Гобустан, Гусар, Агстафа, Агсу, Кюрдамир, Габала, Шабран, Агдам, Бейлаган, Гедабек, Гаджигабул, Лерик, Сабирабад, Сальян, Товуз, Астара, Билясувар, Физули, Имишли, Нефтчала, Шамкир, Тертер, Ярдымлы, Исмаиллы, Гах, Уджар, Хызы, Загатала, Балакен, Огуз, Губа, Шамахы, Зардаб, Агджабади, Дашкесан, Ширван, Нафталан, Саатлы.

В экзаменах смогут принять участие лишь те абитуриенты, которые подтвердили свои электронные заявления для поступления в высшие или средние специальные учебные заведения.

Отметим, что выпускники этого учебного года, которые подали документы на поступление в высшие или средние специальные учебные заведения, но не смогли участвовать в выпускных (вступительных) экзаменах, состоявшихся 10, 11, 18 или 19 июня в вышеупомянутых регионах и городах по уважительной причине, и обратились в связи с этим в Государственный экзаменационный центр, также сдают сегодня экзамен.

Напомним, что, как и всегда, выпускники предыдущих лет, если они вводят свой фактический адрес в своем личном кабинете, сдают экзамен в районе (городе), соответствующем месту проживания, в противном случае - по адресу, указанному в удостоверении личности. Выпускники текущего года сдают экзамен в районе (городе), соответствующем месту нахождения школы, которую они закончили.

(Автор: Ильхама Исабалаева)

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