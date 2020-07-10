Минздрав Азербайджана классифицировал инфицированных вирусом COVID-19

БАКУ /Trend/ - Министерство здравоохранения Азербайджана классифицировало инфицированных вирусом COVID-19 в соответствии с симптоматикой заболевания, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу министерства.

Член Рабочей группы по борьбе с вирусом COVID-19 Сабина Бабазаде в ходе онлайн-интервью классифицировала больных вирусом COVID-19 пациентов в зависимости от степени протекания болезни - бессимптомные пациенты, пациенты с лёгкими симптомами и пациенты с тяжёлыми симптомами.

Бабазаде отметила, что у бессимптомных пациентов заболевание никак не проявляется, они являются лишь носителями вируса. Наличие COVID-19 у бессимптомных пациентов можно обнаружить только после прохождения соответствующего теста.

Что касается пациентов с лёгкими симптомами, по словам С.Бабазаде, у них изначально отмечается повышение температуры: «После того как температура поднимается до 37 и 37,5 градусов, у пациента начинаются головные боли, слабость, мышечные боли и боли в костях, першение и боль в горле. Кроме того, у пациентов с легкими симптомами отмечается заложенность носа, потеря вкуса и запаха, диарея и рвота».

Далее она сказала, что у пациентов с тяжелыми симптомами наблюдаются повышенная температура (38 и выше градусов), боли в груди, сухой кашель и одышка: «Кроме того, граждане не достигшие 18 лет, а также с хроническими заболеваниями, при наличии легких симптомов классифицируются как тяжелобольные. После того, как бессимптомные пациенты и пациенты с лёгкими симптомами связываются с территориальными поликлиниками, они находятся под наблюдением участкового врача. В течение 21 дня они следуют всем правилам изоляции, продолжая лечиться в домашних условиях. Пациенты с тяжелыми симптомами после вызова скорой помощи «103» госпитализируются для прохождения стационарного лечения».

В онлайн-интервью также было отмечено, что участковые врачи следят за состоянием людей, контактировавших с инфицированными вирусом COVID-19, связываясь с ними дважды в день.

(Текст: Кямаля Сеидова.)