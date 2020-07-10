В KATV1 приняты меры, которые позволят избежать проблем при перегрузки оборудования

Чтобы победить COVID-19, многие остаемся дома. Телевидение и стриминговые сервисы помогают нам, но это приводит и к перегрузкам.

Делать долгосрочные прогнозы о влиянии коронавируса на интернет пока рано, однако активное использование видеосервисов уже привело к первым сбоям. Структура трафика в карантинные дни сильно изменилась и компания подготовилась к росту трафика, увеличив объемы интернета на 40%.

Девятого июля было рекордное количество загрузок - на 53%, что привело к проблемам к доступу в интернет у некоторых пользователей.

В компания уже приняты меры, которые позволят в дальнейшем избежать проблем при перегрузки оборудования.

Следует понимать, что внешний и внутренний трафики страны тоже влияют на скорость и качество интернета. Зарубежные сайты и приложения, чьи серверы находятся в других странах, считаются внешним трафиком, при доступе к ним интернет-сети внутри страны имеют ограниченную пропускную способность.

Многие наши пользователи перешли на удаленную работу из-за распространения коронавируса. Офисная работа тоже подразумевает активное использование интернета, однако карантин существенно изменил подход к нему. Например, встречи, которые раньше проводились в кабинетах, сейчас превратились в интернет-конференции. Обучение также ушло на удаленку.

Если количество зарубежного трафика увеличивается, то требуется больше времени для передачи и приема пакета данных. Такая же проблема наблюдается и у пользователей видеоконференций Zoom, т.к. основные сервера компании находятся в Калифорнии.

Кроме того, запертыми дома оказались и те люди, чья работа не связана с компьютером. Они активно играют в онлайн-игры, также вырос трафик в мессенджерах и Facebook, онлайн-кинотеатрах. Можно также предположить, что внимание людей переключилось на интернет ресурсы с актуальными новостями.

Общее потребление интернета в Азербайджане выросло на 22%, но при этом офисный и мобильный трафики интернет упали, т.к. многие сидят на домашнем интернете (Wi-Fi).