Директор ЦБН: Лечение заразившегося коронавирусом врача Эльнура Абдуллы находится под контролем государства

БАКУ /Trend/ - Вопросы, связанные с лечением реаниматолога Эльнура Абдуллы, заразившегося инфекцией COVİD-19, находятся под контролем государства.

Об этом сказал директор Центральной больницы нефтяников (ЦБН) Муса Аббасов, сообщает в пятницу Trend.

Отметим, что реаниматолог Центральной больницы нефтяников Эльнур Абдулла, который ведет борьбу с инфекцией COVİD-19, несколько дней назад был госпитализирован в связи с заражением.

По словам Мусы Аббасова, по поручению Первого вице-президента Мехрибан Алиевой здоровье всех врачей, ведущих борьбу с пандемией в больницах особого типа, постоянно находится под особым контролем. Также осуществляются все необходимые меры для лечения медицинских работников, заразившихся этим вирусом.

(Текст: Кямаля Сеидова.)