Назначены заместители прокуроров в двух районах Баку (версия 2)

Общество 10 июля 2020 12:48 (UTC+04:00)

(изменен заголовок, первая версия в 12:09)

БАКУ /Trend/ - Вугар Гусейнов назначен заместителем прокурора Сураханского района Баку, сообщает в пятницу Trend.

В пресс-службе генеральной прокуратуры подтвердили данную информацию.

Эльгиз Ганизаде назначен заместителем прокурора Наримановского района Баку.

Соответствующие приказы об этом приказ подписал Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)

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