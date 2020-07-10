Минздрав Азербайджана о факторах, влияющих на лечение больного в домашних условиях

БАКУ / Trend/ - На принятие решения о лечение больного в домашних условиях влияют разные факторы.

Об этом в пятницу сказал Trend член Рабочей группы, созданной Минздравом для оказания помощи TƏBİB по устранению проблем, возникающих в борьбе с пандемией Набиль Сеидов.

По его словам, должны быть определенные условия для того, чтобы больной лечился дома: "Не все пациенты могут лечиться и находиться под наблюдением дома. При решении вопроса о лечении в домашних условиях учитываются и социальные факторы. Социальные, бытовые условия больного, мониторинг им своих симптомов, возможность обратиться за помощью при изменении симптомов, проживание в доме других членов семьи, все это оказывает влияние на принятие решения о лечении больного дома под наблюдением врача. Предпринимаются все меры для того, чтобы у больных, находящихся под наблюдением дома, не возникало обострений".

(Автор: Ильхама Исаблаева. Текст: Кямаля Сеидова.)