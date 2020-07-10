Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана проводит брифинг (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)

БАКУ / Trend/ - Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана проводит брифинг для представителей СМИ, сообщает в пятницу Trend.

На брифинге представители Оперативного штаба отвечают на вопросы журналистов.

В брифинге участвуют помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев, завотделом контроля и профилактики болезней TƏBİB Ягут Гараева и руководитель Аппарата минздрава Надир Зейналов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )