Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана проводит брифинг (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
БАКУ / Trend/ - Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана проводит брифинг для представителей СМИ, сообщает в пятницу Trend.
На брифинге представители Оперативного штаба отвечают на вопросы журналистов.
В брифинге участвуют помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев, завотделом контроля и профилактики болезней TƏBİB Ягут Гараева и руководитель Аппарата минздрава Надир Зейналов.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )
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