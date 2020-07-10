Число выздоровевших приближается к числу заразившихся - Ягут Гараева
БАКУ/ Trend/ - Число выздоровевших приближается к числу заразившихся коронавирусом.
Как сообщает Trend, об этом на пресс-конференции, состоявшейся сегодня в оперативном штабе при Кабинете министров, сказала заведующая отделом объединения управления медицинскими территориальными подразделениями Ягут Гараева. По ее словам, мы уже сталкиваемся со стабилизацией:
"Происходит выравнивание в количестве между зараженными и выздоровевшими. Мы уже добились стабилизации в соблюдении гражданами необходимых правил, люди более ответственно подходят к их соблюдению. Граждане верят в серьезность заболевания. Сколько бы ни ужесточались правила, мы не сможем победить болезнь, если не объединимся".
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