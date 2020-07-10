Ягут Гараева: В связи с летним периодом поступают жалобы по поводу карантина (версия 2)
(Первая версия в 17:17)
БАКУ / Trend/ - В связи с летним периодом поступают жалобы по поводу карантина.
Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказала завотделом контроля и профилактики болезней TƏBİB Ягут Гараева.
По ее словам, в основном, люди хотят летом выезжать в регионы. «Напомню, что главным оружием при всех эпидемиях был карантин. Если ситуация нормализуется, то об этом может быть принято решение. Смягчение карантина зависит от нормализации ситуации. Если граждане будут соблюдать правила, мы можем достигнуть успеха в этой сфере», - сказала она.
(Автор: Самир Али. Тект: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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