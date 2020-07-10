В пункты, созданные в Баку для COVID-19, ежедневно поступает 700 - 800 обращений - Надир Зейналов

БАКУ/Trend/ - В пункты, созданные в Баку для COVID, ежедневно поступает 700 - 800 обращений.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал руководитель Аппарата министерства здравоохранения Надир Зейналов.

По его словам, около двух недель назад для снижения нагрузки на службу скорой помощи был рассмотрен вопрос о лечении пациентов с COVID на дому.

Официальный представитель министерства добавил, что в настоящее время в Баку на базе 89 поликлиник созданы 39 пунктов COVID-19.

"В течение дня в эти пункты поступают 700-800 обращений. Раньше большая часть этих вызовов приходилась на скорую помощь, а сейчас эта нагрузка несколько уменьшилась. Я думаю, что через определенное время мы не столкнемся с задержками при вызовах скорой помощи", - сказал он.