Для лечения больных в Азербайджане приглашены специалисты из-за рубежа - TƏBİB (версия 2)
(Первая версия в 17:24)
БАКУ / Trend/ - Для лечения больных в Азербайджане приглашены специалисты из-за рубежа.
Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказала, завотделом контроля и профилактики болезней TƏBİB Ягут Гараева.
По ее словам, "Gilan Holdinq", "Pasha Holdinq", "Международный банк Азербайджана" оказали поддержку в организации приезда врачей в Азербайджан.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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