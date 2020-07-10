Для лечения больных в Азербайджане приглашены специалисты из-за рубежа - TƏBİB (версия 2)

(Первая версия в 17:24)

БАКУ / Trend/ - Для лечения больных в Азербайджане приглашены специалисты из-за рубежа.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказала, завотделом контроля и профилактики болезней TƏBİB Ягут Гараева.

По ее словам, "Gilan Holdinq", "Pasha Holdinq", "Международный банк Азербайджана" оказали поддержку в организации приезда врачей в Азербайджан.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)