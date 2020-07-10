В TƏBİB часто обращаются по вопросам тестирования на COVİD-19 в офисах - Ягут Гараева

БАКУ /Trend - В TƏBİB часто обращаются управления и организации по вопросам тестирования сотрудников на COVİD-19 в офисах.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказала завотделом контроля и профилактики болезней TƏBİB Ягут Гараева.