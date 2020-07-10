Хикмет Гаджиев: Несущий службу за рубежом азербайджанский военный заразился коронавирусом

БАКУ / Trend/ - Зафиксирован случай заражения коронавирусом одного военнослужащего, несущего службу в составе миротворческих сил в Афганистане.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев.