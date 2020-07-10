TƏBİB: Зараженному вирусом не обязательно вновь проходить тест через 21 день

БАКУ /Trend/ - Зараженному вирусом не обязательно вновь проходить тест через 21 день.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказала, завотделом контроля и профилактики болезней TƏBİB Ягут Гараева.