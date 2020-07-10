В зонах жесткого карантина в выходные дни обеспечат доставку в больницы "диализных" пациентов - TƏBİB
БАКУ/Trend/ - У пациентов, проходящих диализ, проблем с посещением больниц в дни строгого карантинного режима не возникало.
Как сообщает Trend, об этом сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказала заведующая отделом объединения управления медицинскими территориальными подразделениями Ягут Гараева.
По ее словам, несмотря на то, что общественный транспорт в период жесткого карантинного режима не работал в выходные, Бакинское транспортное агентство выделило для этого специальные транспортные средства: " В эти выходные на территориях, где объявлен жесткий карантиный режим, будет обеспечена доставка "диализных" пациентов в больницы. Каких-либо проблем в этом деле не ожидается. Вопрос остается в центре внимания".
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В зонах жесткого карантина в выходные дни обеспечат доставку в больницы "диализных" пациентов - TƏBİB
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