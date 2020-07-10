В период карантина больным из регионов разрешается лечиться в Баку - TƏBİB

БАКУ / Trend/ - В период карантина в клиники Баку разрешается приезжать больным из регионов.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказала завотделом контроля и профилактики болезней TƏBİB Ягут Гараева, сообщает в пятницу Trend.