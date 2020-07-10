Ужесточенный карантин может быть отменен в ряде регионов Азербайджана - Ягут Гараева

БАКУ / Trend/ - В зависимости от изменения эпидемиологической ситуации некоторые районы могут быть исключены из списка зон ужесточенного карантина.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказала, завотделом контроля и профилактики болезней TƏBİB Ягут Гараева.