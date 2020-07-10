Хикмет Гаджиев: Информация о продлении карантина еще на 60 дней - слухи
БАКУ /Trend/ - Новости о том, что карантинный режим будет продлен еще на 60 дней - слухи.
Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев.
Он отметил, что решения принимаются по итогам анализа эпидемиологической ситуации: "Поэтому решение будет принято в зависимости от оценки ситуации".
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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