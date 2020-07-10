В выходные в некоторых регионах Азербайджана не будет работать общественный транспорт

БАКУ/Trend/ - В связи с особым карантинным режимом вводится ограничение на деятельность общественного транспорта.

По данным Trend, согласно решению Оперативного штаба при Кабинете министров, в районах Геранбой, Гейгель и Мингячевир, Барда, Хачмаз, Самух, Сиязань и Шеки, в городах Баку, Джалилабад, Гянджа, Лянкяран, Масаллы, Сумгаит, Евлах и в Абшеронском районе, где ужесточен особый карантинный режим, с 00:00 часов 11 июля до 06:00 13 июля будет прекращено движение всего общественного транспорта.

Как сообщили в Бакинском Транспортном Агентстве, в течение следующих двух дней вновь будут вестись подготовительные работы для безопасного обслуживания граждан с понедельника.

Отметим, что решением Оперативного штаба в районах Геранбой, Гейгель и Мингячевир, в городах Барда, Хачмаз, Самух, Сиязань и Шеки, Баку, Джалилабад, Гянджа, Лянкяран, Масаллы, Сумгаит, Евлах и в Апшеронском районе особый карантинный режим будет действовать до 06:00 часов 20 июля.