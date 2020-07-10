Медики, ведущие борьбу с коронавирусом, максимально обеспечиваются защитной одеждой - минздрав Азербайджана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Медработники, ведущие борьбу с коронавирусом, максимально обеспечиваются защитной одеждой.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал руководитель Аппарата Минздрава Надир Зейналов.

По его словам, медицинские работники, борющиеся с коронавирусом, максимально обеспечиваются специальной одеждой: "Персонал в медицинском учреждении, где лечатся пациенты с коронавирусом, обеспечен по максимуму специальной одеждой. Медицинский персонал поликлиники - это не те, кто работает с больными коронавирусом".