Ужесточенный карантин может быть отменен в ряде регионов Азербайджана - Ягут Гараева (версия 2)
Первая версия - 18:32
БАКУ / Trend/ - В зависимости от изменения эпидемиологической ситуации некоторые районы могут быть исключены из списка зон ужесточенного карантина.
Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказала, завотделом контроля и профилактики болезней TƏBİB Ягут Гараева.
По ее словам, в зависимости от ситуации в этот список могут быть добавлены и другие районы: "Это зависит от ситуации в районах. В районах, где карантин не объявлен, эпидемиологическая ситуация находится под контролем. Другие же районы также могут быть исключены из карантинного списка, если ситуация будет контролируемой".
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