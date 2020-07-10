Названо число лечащихся на дому больных коронавирусом в Баку (версия 2)

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БАКУ / Trend/ - В Баку 10 202 гражданина лечатся от коронавируса амбулаторно.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал руководитель Аппарата Минздрава Надир Зейналов, сообщает в пятницу Trend.

Зейналов отметил, что это бессимптомные и малосимптомные больные: "Среди них есть и дети, и пожилые люди. Эти лица находятся под постоянным контролем. В регионах пока нет нужды в мерах домашней изоляции".