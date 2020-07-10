В самочувствии министра здравоохранения Азербайджана проблем нет (версия 2)
Первая версия в 19:09
БАКУ / Trend/ - В самочувствии министра здравоохранения Азербайджана никаких проблем нет.
Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал руководитель Аппарата Минздрава Надир Зейналов.
По его словам, министр продолжает исполнять свои обязанности.
"Министр здравоохранения даже несколько раз давал интервью в период пандемии. Сотрудники министерства встречаются с представителями СМИ, регулярно поддерживают с ними связь", - сказал он.
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