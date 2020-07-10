В период карантина больным из регионов разрешается лечиться в Баку - TƏBİB ( версия 2)

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БАКУ / Trend/ - В период карантина в клиники Баку разрешается приезжать больным из регионов.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказала завотделом контроля и профилактики болезней TƏBİB Ягут Гараева, сообщает в пятницу Trend.

По ее словам, в связи с этим пациенты могут свободно приезжать в Баку, получив направление врача из медицинского учреждения региона в котором они живут.

«Кроме того, есть определенные люди, которым разрешено приезжать в Баку на работу», - сказала она.