В период карантина больным из регионов разрешается лечиться в Баку - TƏBİB ( версия 2)
Первая версия в 18:18
БАКУ / Trend/ - В период карантина в клиники Баку разрешается приезжать больным из регионов.
Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказала завотделом контроля и профилактики болезней TƏBİB Ягут Гараева, сообщает в пятницу Trend.
По ее словам, в связи с этим пациенты могут свободно приезжать в Баку, получив направление врача из медицинского учреждения региона в котором они живут.
«Кроме того, есть определенные люди, которым разрешено приезжать в Баку на работу», - сказала она.
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