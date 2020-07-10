В TƏBİB часто обращаются по поводу тестирования на COVİD-19 в офисах - Ягут Гараева (версия 2)

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БАКУ /Trend - В TƏBİB часто обращаются управления и организации по вопросам тестирования сотрудников на COVİD-19 в офисах.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказала завотделом контроля и профилактики заболеваний TƏBİB Ягут Гараева, сообщает в пятницу Trend.

По ее словам, тесты PSR в основном проходят люди с симптомами заражения: "Результаты тестов также могут меняться. Это может создать у людей облегчение, что, если они будут протестированы, больше с заражением не столкнутся. Граждане попросту должны соблюдать требования, следить за чистотой".