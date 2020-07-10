СГБ Азербайджана распространило информацию в связи с арестом начальника Консульского управления МИД (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана распространила информацию в связи с арестом начальника Консульского управления МИД Фаига Багирова, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на официальный сайт СГБ.

Согласно информации, у следствия возникли обоснованные подозрения в том, что начальник Консульского управления МИД Фаиг Багиров через третьего секретаря отдела консульских вопросов и заверения документов Ильгара Алиева, заведующего консульским правовым отделом Нурупашу Абдуллаева и других лиц, работавших в его подчинении, регулярно получал взятки за утверждение в кратчайшие сроки документов по приглашению в Азербайджанскую Республику многочисленных иностранных граждан по визовой процедуре, а также предоставление апостиля на документы, представленными гражданами Азербайджанской Республики и иностранных государств, консульскую легализацию, а также за ускорение этих процедур", - отмечается в сообщении.

Решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Фаика Багирова и группы лиц, которые ранее были привлечены к следствию в качестве обвиняемых по уголовным делам о многократном получении взяток.