В Азербайджане выявлен 520 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 486, скончались 8 человек - Оперативный штаб

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлен 520 новый случай инфицирования коронавирусом, вылечились 486, скончались восемь человек, сообщает Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в стране выявлен 24 041 случай инфицирования коронавирусом, выздоровело 15 093, скончались 306 человек.

В настоящее время в больницах особого режима продолжают лечение 8 642 человек.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 7 878, в целом – 568 234 теста.