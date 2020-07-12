В Азербайджане выявлен 520 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 486, скончались 8 человек - Оперативный штаб
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлен 520 новый случай инфицирования коронавирусом, вылечились 486, скончались восемь человек, сообщает Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в стране выявлен 24 041 случай инфицирования коронавирусом, выздоровело 15 093, скончались 306 человек.
В настоящее время в больницах особого режима продолжают лечение 8 642 человек.
За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 7 878, в целом – 568 234 теста.
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