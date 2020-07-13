Арестованный экс-начальник управления МИД Азербайджана подал жалобу в суд (версия 2)

(Первая версия в 10:55)

БАКУ /Trend/ - Экс-глава Консульского управления МИД Азербайджана Фаиг Багиров, задержанный во время операции, проведенной Службой государственной безопасности (СГБ), подал апелляционную жалобу в суд по поводу избранной в его отношении меры пресечения в виде ареста, сообщает в понедельник Trend.

Жалоба в ближайшие дни будет рассмотрена в Бакинском апелляционном суде.

Отметим, что Сабаильский районный суд избрал в отношении Багирова меру пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца.

Напомним, что Багиров был задержан СГБ Азербайджана.

Ему предъявлено обвинение по ст. 179.3.2 (присвоение, растрата в крупном размере), 308.1 (злоупотребление служебными полномочиями) и 311.3.2 (получение взятки в крупном размере) Уголовного кодекса АР.

В ходе расследований по уголовному делу были выявлены основательные подозрения в том, что начальник Консульского управления МИД Фаиг Багиров, через третьего секретаря отдела консульских вопросов и подтверждения документов Ильгара Алиева, заведующего консульским правовым отделом Нурупашу Абдуллаева и других лиц, работавших в его подчинении, регулярно получал взятки за утверждение в кратчайшие сроки ходатайства приглашающей в Азербайджан стороны на имена многочисленных иностранных граждан по визовым процедурам, а также за апостилирование документов, представленных гражданами Азербайджана и зарубежными государствами, консульскую легализацию и ускорение этой процедуры.