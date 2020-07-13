Завтра в Баку ожидается дождливая и ветреная погода

БАКУ /Trend/ - В Баку и на АБшеронском полуострове 14 июля ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в течение дня местами дожди. Юго-западный ветер к вечеру сменится на умеренный северный, передает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Максимальная температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 22-25, днем 29-33, в Баку ночью 23-25, днем 31-33 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 751 до 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 70-80 процентов.

На пляжах Абшерона северо-западный ветер, временами с усилениями. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) - 24-25 градусов тепла.

В регионах Азербайджана во вторник ожидаются грозы, временами дожди, местами интенсивного характера, возможно выпадение града. Западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью 20-25, днем 32-37, в горах ночью 11-16, днем 19-24 градуса тепла.