AZAL доставил в Баку кубинских врачей (ФОТО)

БАКУ/Trend - Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) 13 июля совершил специальный рейс из Гаваны (Куба) в Баку, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

Этим рейсом, организованного по поручению Оперативного штаба при Кабинете министров, в Азербайджан была доставлена группа врачей в количестве 115 специалистов для противодействия коронавирусной инфекции в нашей стране.

Профессиональные врачи из Кубы наряду с азербайджанскими врачами будут принимать участие в борьбе с пандемией.

Отметим, что это первый в истории авиакомпании «Азербайджанские Авиалинии» прямой беспосадочный авиаперелет, совершенный по маршруту Баку-Гавана-Баку. Авиаперелет был совершен широкофюзеляжным самолетом Boeing 787. Продолжительность полета составила 13 часов, расстояние между столицами Азербайджана и Кубы - 11 880 км.