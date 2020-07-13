В Азербайджане выявлено 529 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 547, скончались 7 человек - Оперативный штаб (версия 2)

(Первая версия в 16:50)

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане выявлено 529 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 547, скончались семь человек, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в стране выявлено 24 570 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 15 640, скончались 313 человек.

В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 8 617 человек.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 8 015, в целом – 576 249 тестов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)