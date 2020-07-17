ГЭЦ Азербайджана о допуске к экзаменам абитуриентов с высокой температурой

БАКУ /Trend/ - Не допуская на экзамены лиц с высокой температурой мы защищаем здоровье окружающих людей. Однако, мы стараемся, чтобы на экзаменах принимали участие и те лица, которые имеют разрешение от врача.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

По ее словам человек, с инфекционной болезнью не должен выходить из дома.

"Мы хотели бы, чтобы на экзамене принимали участие все. Если это позволяет состояние здоровья абитуриента, то мы создаем ему условия. Но мы должны заботиться и о здоровье других абитуриентов, принимающих участие в экзамене", - сказала Аббасзаде.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)