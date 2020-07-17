Семьям шехидов и инвалидам войны из Гаджигабула предоставлены новые квартиры (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В регионах Азербайджана продолжается успешная реализация программы по обеспечению жильем семей шехидов и инвалидов Карабахской войны.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве труда и социальной защиты населения, 12 семьям шехидов и пяти инвалидам войны из Гаджигабульского района предоставлены 17 квартир в 68-квартирном здании в городе Ширван.

"Из них 10 - двухкомнатные, 3 - трехкомнатные и 4 - однокомнатные.

Как отметил Президент Ильхам Алиев в своем выступлениина заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первой половине 2020 года, в текущем году лицам этой категории предусмотрена выдача рекордного количества единиц жилья - 1500 квартир и частных домов.

За прошедший период этого года министерство уже передало лицамэтой категории 370 квартир. До 200 квартир и около 100 частных домов приведены в полную готовность к передаче своим владельцам.

Новое 68-квартирное жилое здание в Ширване в соответствии с принципом социальной ответственности построено Kapital Bankи сдано в эксплуатацию 10 июля этого года", - говорится в сообщении.

(Текст:Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)