В Азербайджане выявлен 471 новый случай инфицирования коронавирусом, вылечились 549, скончались 7 человек - Оперативный штаб
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлен 471 новый случай инфицирования коронавирусом, вылечились 549, скончались семь человек, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в стране выявлено 26 636 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 17 805, скончался 341 человек.
В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 8 490 человек.
За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 9 023, в целом – 610 523 теста.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Марш азербайджанского солдата в Париже, почтена память генерал-майора Полада Гашимова и шехидов (ВИДЕО)
Лента новостей
В Азербайджане выявлен 471 новый случай инфицирования коронавирусом, вылечились 549, скончались 7 человек - Оперативный штаб
МИД: Заявление Лорана Вокье противоречит обязательствам Франции на международном, европейском, двустороннем и национальном уровнях
ПА ОБСЕ: Столкновения на азербайджано-армянской границе могут поставить под угрозу переговоры по нагорно-карабахскогому конфликту
Международная ассоциация Азербайджан-Израиль «АзИз» организовала митинг в поддержку Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Марш азербайджанского солдата в Париже, почтена память генерал-майора Полада Гашимова и шехидов (ВИДЕО)
На совещании Путина с членами Совбеза было заявлено о готовности РФ к посредничеству между Азербайджаном и Арменией
Таджикистан выражает обеспокоенность в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе
Президент Ильхам Алиев предоставил квартиры семьям погибших генерала Полада Гашимова и полковника Ильгара Мирзоева
ООН поддержала усилия Азербайджана по достижению глобальной солидарности - "Политшоу представляет" - (Видеопроект)
Председатель Комитета оборонной промышленности Турции: Все наши возможности и вооружения в распоряжении Азербайджана
Глава ТПП Узбекистана провел встречу с Министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии
Содокладчики ПАСЕ призывают возобновить мирные переговоры по карабахскому конфликту в рамках МГ ОБСЕ
Возбуждено уголовное дело по факту обстрела ВС Армении жилого дома в селе Дондар Гушчу Товузского района
Письма граждан: Господин Президент, Азербайджан благодаря Вашей продуманной, целенаправленной политике добьется еще больших успехов и побед