В Азербайджане выявлен 471 новый случай инфицирования коронавирусом, вылечились 549, скончались 7 человек - Оперативный штаб

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлен 471 новый случай инфицирования коронавирусом, вылечились 549, скончались семь человек, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлено 26 636 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 17 805, скончался 341 человек.

В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 8 490 человек.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 9 023, в целом – 610 523 теста.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)