Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана обратился к СМИ и пользователям соцсетей

БАКУ /Trend/ - Некоторые средства массовой информации и пользователи социальных сетей неточно представляют общественности заявления оперативного штаба при Кабинете Министров Азербайджанской Республики. Так, некоторые СМИ и пользователи соцсетей, представляя официальную информацию с искаженными заголовками и текстами, способствуют формированию в обществе путаницы и ложного мнения.

Как передает Trend, об этом говорится в обращении, распространенном оперативным штабом при Кабинете Министров Азербайджанской Республики.

"В связи с информацией оперативного штаба по специальному карантинному режиму от 17 июля вновь доводим до сведения следующее:

-Строгий карантинный режим, введенный в 16 районах и городах, продлен до 06:00 5 августа 2020 года и будет действовать в 14 районах в предстоящий период.

- В то же время, на территории этих 14 районов и городов будут применяться некоторые смягчения к ограничениям:

Так, с 20 июля разрешается деятельность парикмахерских, салонов красоты и оказание косметических услуг, за исключением массажных и банных услуг.

Для того, чтобы покинуть место жительства и место пребывания, срок разрешения SMS увеличивается с 2 до 3 часов.

Еще раз призываем все средства массовой информации и пользователей социальных сетей внимательно анализировать публикуемую официальную информацию и доводить ее до сведения общественности без искажений", - говорится в обращении.