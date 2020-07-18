С сегодняшнего дня до 20 июля в 14 городах и районах приостанавливается работа общественного транспорта

БАКУ /Trend/ - В связи с продлением особого карантинного режима введено ограничение на работу общественного транспорта.

Как сообщает Trend, согласно решению Оперативного штаба при Кабмине, в городах Баку, Джалилабад, Гянджа, Лянкяран, Масаллы, Сумгайыт, Евлах, Джалилабад и на территории Абшеронского, Бардинского, Хачмазского, Самухского, Сиязаньского, Шекинского, Геранбойского и Гёйгёльского районов, где введен ужесточенный карантинный режим, до 06:00 20 июля приостанавливается работа общественного транспорта.

Отметим, что в 14 городах и районах ужесточенный карантинный режим был продлен до 5 августа.

В связи с этим в вышеукзанных городах и районах работа общественного транспорта будет также приостановлена с 00:00 25 июля до 06:00 27 июля и с 00:00 1 августа до 06:00 3 августа.