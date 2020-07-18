Завтра в Баку ожидается до 37 градусов жары

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове 19 июля будет солнечная погода, слабый южный ветер, передает в субботу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии при министерстве экологии и природных ресурсов.

Максимальная температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 22-26, днем 32-37, в Баку ночью 23-25, днем 35-37 градусов тепла.

Атмосферное давление ниже нормы - 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70 процентов, днем 40-45 процентов.



На пляжах Абшерона слабый южный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 25-26, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) - 26-27 градусов тепла.

В регионах Азербайджана 19 июля преимущественно без осадков, однако вечером пройдут грозы, ожидаются кратковременные дожди, есть вероятность выпадения града.

Температура воздуха ночью 22-27, днем 35-40, в горах ночью 12-17, днем 23-28 градусов тепла.

На Абшеронском полуострове в воскресенье ожидается преобладание слабого южного ветра и дискомфорт от высокой температуры воздуха, что в целом неблагоприятно для метеочувствительных людей.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)