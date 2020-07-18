Госслужба обратилась к пребывающим и проживающим в Азербайджане иностранцам

БАКУ /Trend/ - Государственная миграционная служба обратилась к пребывающим и проживающим в Азербайджане иностранцам и лицам без гражданства.

Как сообщает в субботу Trend, в обращении подчеркивается, что решением Кабинета Министров Азербайджана от 17 июля 2020 года №256 сроки действия ужесточенного особого режима карантина были продлены до 06:00 пятого августа 2020 года. Особый режим охватывает города Баку, Сумгайыт, Гянджа, Евлах, Масаллы, Джалилабад, Мингячевир, а также Абшеронский, Бардинский, Сиязаньский, Шекинский Хачмазский, Геранбойский и Гейгельские районы.

"В течение этого периода деятельность Государственной миграционной службы, а также выдача разрешений иностранцам, желающим временно покинуть свое место пребывания или проживания, будут осуществляться в соответствии с правилами, применяемыми с 21 июня (подробнее). Также принимая во внимание увеличение срока разрешения на отлучку с места пребывания или проживания с 2 до 3 часов, необходимо представить требуемые законодательством все документы (включая соответствующие медицинские справки) при обращении для получения разрешений на временное и постоянное проживание. Для подробной информации просьба звонить в Call-центр (012) 919", - говорится в обращении.

(Текст: Турал Гараджаев)