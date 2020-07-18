В Азербайджане за сутки зафиксировано рекордное число выздоровевших от коронавируса
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане число выздоровевших от коронавируса за сутки возросло до рекордных 645 человек.
Как сообщает Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров, в Азербайджане выявлен 497 новый случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 645, скончались восемь человек.
На сегодня в стране выявлено 27 133 случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 17 805, скончались 349 человек.
В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 8 334 человек.
За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 9 263, в целом – 619 786 теста.
Лента новостей
Международный центр Низами Гянджеви: Мы решительно осуждаем нападение на гражданские объекты Азербайджана вдоль границы с Арменией
В Киеве прошел многолюдный митинг в знак протеста против провокации армян и поддержки азербайджанской армии (ФОТО)
Председатель Клуба друзей Азербайджана в Европарламенте призвал Армению и Азербайджан возобновить переговоры
Депутаты Милли Меджлиса посетили могилы генерал-майора Полада Гашимова и полковника Ильгара Мирзоева (ФОТО)
Госслужба Азербайджана: Более 23500 граждан зарегистрированы для прохождения службы в армии на добровольной основе
Основной целью продления ужесточенного режима карантина в Азербайджане является предотвращение распространения коронавируса
Производитель алюминиевых профилей в Азербайджане незначительно увеличил производство в текущем году
Минобороны Азербайджана: ВС Армении намеренно скрывают свои огневые точки вблизи гражданских объектов
"Самый древний" армянский нос и "след" в истории человечества – от Деда Мороза до Британии и Краснодара
Семьям военнослужащих, погибших в Товузе, будет предоставлена персональная пенсия Президента Азербайджана
Будем бдительны: внешний и внутренний враги перешли в атаку - "Политшоу представляет" - (Видеопроект)